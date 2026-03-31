A ausência que pode ajeitar o time do Inter

Com diz o velho ditado, há males que vem para o bem. No primeiro momento, o desfalque de um jogador geralmente pode ser visto como um problema grave para um treinador. Vamos pensar que é o caso da ausência de Vitinho no Inter contra o São Paulo nesta quarta-feira (1) no Beira-Rio.



Porém, elaborando um outro cenário, sem ter o atacante, Paulo Pezzolano deve escalar mais um jogador no meio-campo exercendo a função pelo lado direito. Isso tiraria a obrigação do treinador de escalar dois pontas e tem grandes chances de acertar o melhor time para o restante da temporada com três volantes.