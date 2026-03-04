A aposta de Luís Castro no Grêmio para o Gre-Nal decisivo

O campo mostrou que o Grêmio não precisa ter mudanças na escalação que encara o Inter na definição do Gauchão. É seguir a risca a velha máxima do futebol: time que ganha, não se mexe. Aposta na repetição. As novidades da partida de ida - os guris da zaga, Gustavo Martins e Viery, mais Monsalve e Enamorado - devem ser mantidas por Luís Castro no time.



Peças importantes como Tetê e Willian ficam como opções para a sequência do jogo. A vantagem de três gols de diferença é algo que será utilizado pela equipe gremista. Mas não pode gerar qualquer tipo de soberba ou acomodação.