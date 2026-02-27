Pezzolano não tem muito a esconder do Inter para o Gre-Nal 450

Além disso, o uruguaio cravou Aguirre na lateral direita, afirmando que Bruno Gomes pode atuar também como volante. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter precisa virar a chave para começar a disputar a taça do Gauchão com o Grêmio na Arena. A largada ruim no Brasileirão não pode afetar o desempenho nos dois Gre-Nais decisivos. Na entrevista coletiva após o empate com o Remo, Paulo Pezzolano voltou a afirmar o favoritismo do Grêmio nas finais. Discurso óbvio: jogar a responsabilidade para o outro lado.

Além disso, o uruguaio cravou Aguirre na lateral direita, afirmando que Bruno Gomes pode atuar também como volante. Preocupa o momento de Rochet, que voltou a falhar em Belém. No restante, a equipe colorada está encaminhada: Victor Gabriel deve voltar na zaga; Ronaldo no meio-campo ao lado de Paulinho e Alan Patrick na armação. E o trio final com Vitinho, Borré e Carbonero.

O Colorado vai à Arena sabendo que tudo se decide no Beira-Rio. No ano passado, o Inter encaminhou o título na casa gremista. Por isso, não acredito que a equipe de Pezzolano entre em campo apenas esperando o Tricolor.