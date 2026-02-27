O improvável titular do Grêmio de Luís Castro

Pavon foi escalado na lateral direita contra o Atlético-MG. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio tem um novo improvável titular para o primeiro Gre-Nal da decisão do Gauchão. Contestado como atacante — sem marcar desde fevereiro de 2025 — Pavon assumiu a lateral-direita.

É um acerto de Luís Castro, que pensou fora da caixa. O argentino tem saúde e entrega para fazer a função de área a área durante 90 minutos. João Pedro e Marcos Rocha acabaram perdendo espaço por apresentarem dificuldades físicas.

Na zaga, para ganhar velocidade, o técnico português deve optar pela juventude de Gustavo Martins e Viery. A entrada de Gabriel Mec deu uma nova dinâmica do meio para frente. Merece sequência.

Para o Gre-Nal, Tetê deve retornar. Fica a dúvida se Willian e Monsalve vão disputar uma posição. Lembrando que Nardoni não pode atuar no estadual. A volta de Arthur ao lado de Noriega é a tendência. Abrindo a final na Arena, o Grêmio vai arriscar. Levar qualquer vantagem para o Beira-Rio é importante na briga pela taça.