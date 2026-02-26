Mudanças de Luís Castro melhoraram o desempenho do Grêmio

Mesmo sem uma caligrafia caprichada, o Grêmio fez o dever de casa na noite de quarta-feira (25). Derrotou o Atlético-MG por 2 a 1 e subiu para a primeira página da classificação do Brasileirão.
Com muitas mudanças de saída feitas por Luís Castro — Pavon na lateral, Nardoni estreando e Gabriel Mec começando como titular — o Tricolor melhorou. Claro que ainda não teve a atuação mais inspirada da temporada. O mais importante foi ter somado os três pontos.
Chegou aos dois gols com Noriega e Marlon. O mais interessante é que cada jogador deu uma assistência para o outro. O estreante Nardoni teve uma atuação tímida. Parecia não ambientado com a função um pouco mais avançada no meio-campo. Gabriel Mec se mostrou participativo.
Já Enamorado pecou na conclusão das jogadas. Pavon funcionou como lateral pela direita. Fica o ponto de alerta, a falha da marcação da defesa no gol do Galo.
Agora a expectativa é pelas finais do Gauchão, com o primeiro Gre-Nal já no domingo (1º). No geral, o time evoluiu e pode melhorar. E Luís Castro deve ter a volta de jogadores importantes como Tetê, Willian e Monsalve na grande hora. Agora tudo é decisão!
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