Juventude e Grêmio entregaram uma semifinal com emoção até o fim

O desfecho da semifinal entre Juventude e Grêmio teve todos os ingredientes de uma grande decisão neste domingo (22) no Alfredo Jaconi. Tensão total durante os mais de 90 minutos, dedicação intensa dos atletas e muita emoção para quem estava acompanhando. Claro que o jogo não foi um primor técnico. Os dois times tiveram muita garra até a definição.
Na primeira etapa, a vantagem do Ju acabou sendo justa. Criou mais dificuldades para a defesa gremista. O gol de Gabriel Taliari cobrando pênalti cometido por Viery abriu o placar. Mas as mudanças de Luís Castro no intervalo, principalmente a entrada de Gabriel Mec no lugar de Dodi, mudaram o panorama da partida.
Naturalmente, o time de Maurício Barbieri também cedeu mais espaços por estar em vantagem — apesar de ter criado duas grandes chances de marcar no começo da etapa final — o que acabou fazendo com que o Tricolor conseguisse o empate em um belo gol de Viery.
Na decisão por pênaltis, o Grêmio acertou todos, Weverton fez uma defesa e o Juventude converteu apenas um com Mandaca. O Papo fica fora da final, mesmo invicto. O Gauchão será decidido em dois Gre-Nais, que prometem ser eletrizantes.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲