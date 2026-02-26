Inter deve lamentar os pontos perdidos em Belém

Time de Paulo Pezzolano teve atuação abaixo do esperado. FERNANDO TORRES / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Muito cedo, o Inter abriu o marcador no Mangueirão com Alan Patrick, sem chances para Marcelo Rangel. Parecia que a primeira vitória do Colorado no Brasileirão aconteceria em Belém na noite de quarta-feira (25). Mas antes dos 15 minutos iniciais, em falha de Rochet, o Remo buscou o empate com Picco. O goleiro uruguaio teve uma atuação instável.

No fim das contas, o principal objetivo do time de Paulo Pezzolano — trazer três pontos na bagagem — acabou não sendo alcançado. No geral, foi uma atuação do Inter abaixo da expectativa.

Pouca inspiração e com erros individuais que afetaram o coletivo. Na etapa final, qualquer uma das duas equipes poderia ter vencido o jogo. Bernabei carimbou a trave do Remo quase no final.

A preocupação é que o Inter soma apenas dois pontos em 12disputados no Brasileirão. Permanece no incômodo Z-4 até voltar ao campeonato nacional no dia 11 contra o Atlético-MG na Arena do Galo. Jogo duríssimo! Claro, que antes Pezzolano terá que pensar na decisão do Gauchão com o Grêmio.