Luciano Périco

Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Tranquilo
Opinião

Inter chega à final do Gauchão de forma incontestável 

Colorado goleou o Ypiranga por 4 a 0 e encara o Grêmio na decisão 

Luciano Périco

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS