Inter chega à final do Gauchão de forma incontestável 

Mérito total do técnico Paulo Pezzolano. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter chegou a decisão do Gauchão de forma categórica no sábado (21). Em nove partidas, apenas um tropeço na fase classificatória. Oito vitórias. Melhor ataque com 24 gols marcados. Paulo Pezzolano apostou em uma estratégia de preservar os titulares, dando rodagem para reservas e alguns guris da base.

Mais uma vez, destaque para Allex, que apareceu como uma grande promessa. Vai ganhar espaço nos demais desafios da temporada.

Até agora, tudo deu muito certo no Estadual. Mérito absoluto do treinador, que com pouco tempo de trabalho conseguiu dar uma cara para o time, que apresenta marcação alta e ímpeto em buscar o gol. Porém, um ponto de atenção que ficou visível é a dificuldade na bola aérea defensiva. Nesse quesito, o Colorado demonstrou algumas falhas.

Na coletiva após a segunda vitória sobre o Ypiranga na semifinal, Pezzolano empurrou o favoritismo para o Grêmio. Óbvio, que é apenas um discurso para empurrar a bronca para o lado do adversário. É nítido e claro que o Inter chega melhor montado para definir o título do campeonato.