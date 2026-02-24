A justiça que Luís Castro pode fazer na escalação do Grêmio

Antes de pensar no Gre-Nal, para pegar o Atlético-MG, na Arena, o técnico Luís Castro passa a contar com dois reforços para o meio-campo, que só podem atuar no Brasileirão: Juan Nardoni e Leonel Pérez. Ambos podem aparecer no confronto desta quarta-feira (25). A chance maior é do volante que veio do Racing.
É provável que Willian e Monsalve fiquem disponíveis apenas para o primeiro Gre-Nal da decisão. Mesma situação de Tetê. Desfalques importantes. Não adianta escalar esses atletas sem estar 100% fisicamente.
Chegou a hora de dar uma chance efetiva para Gabriel Mec ganhar rodagem como o articulador. O guri entrou muito bem contra o Juventude. Aos poucos tem que começar a aparecer pela qualidade que pode entregar.
A ideia de estrutura com Noriega, Dodi e Arthur tem que ser arquivada. Não funcionou. Até porque o cenário mudou na etapa final no Alfredo Jaconi com a entrada da joia da base.
