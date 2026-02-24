A grande prioridade do Inter antes do Gre-Nal

Pezzolano terá quase todos os jogadores à disposição. Renan Mattos / Agencia RBS

De parte a parte, ainda não é o momento de projetar o Gre-Nal. Os jogos de Brasileirão são extremamente importantes para a Dupla. No mundo ideal, o Inter teria que trazer três pontos de Belém. É a grande prioridade colorada do momento.

O Remo, de volta à Série A, também está dividido na decisão do Campeonato Paraense. Sofreu para passar pelo Cametá para chegar à final contra o Paysandu.

O Colorado vai de tanque cheio. Tirando Victor Gabriel, Paulo Pezzolano terá todas as opções disponíveis para montar o seu time ideal.

Na zaga, Félix Torres deve aparecer como titular. Ele vem sendo mais utilizado pelo técnico uruguaio. Mas o fato de atuar pelo lado esquerdo pode contar a favor de Juninho, a outra opção.

No meio-campo, Villagra e Alan Rodríguez são boas opções para o transcorrer da partida. Por enquanto, não há porque mexer em Ronaldo e Paulinho. Quanto a Allex, ainda não é o momento dele ser titular. Com o tempo, o guri vai ser uma opção importante para Carbonero ou Vitinho.