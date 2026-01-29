Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

História repetida
Protagonistas que entregam pouco e público descontente: o retrato do Inter na largada do Brasileirão

Colorado perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0 no Beira-Rio na estreia da competição

