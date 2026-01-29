Protagonistas que entregam pouco e público descontente: o retrato do Inter na largada do Brasileirão

Borré participou dos melhores momentos do Inter, mas não marcou. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter largou no Brasileirão com uma derrota simples para o Athletico-PR, por 1 a 0, no Beira-Rio. Parece que aquela aura negativa que rondou com força a casa colorada na reta final de 2025 e quase redundou em um rebaixamento, voltou.

Serão três pontos importantes que ficam para trás contra um adversário que não será protagonista na competição. Faltou competência ao Colorado para suplantar a retranca montada por Odair Hellmann.

Paulo Pezzolano mudou três peças na escalação em relação ao time que venceu o Gre-Nal. Félix Torres, Bruno Henrique e Bruno Tabata começaram nos lugares de Mercado, Paulinho e Carbonero. Muito cedo, aos oito minutos o Furacão abriu o marcador com Mendoza.

O Colorado até construiu chances para empatar. Borré participou dos melhores momentos. Na volta do intervalo, Carbonero entrou para reforçar o poderio do ataque.

Os paranaenses ficaram especulando no contra-ataque. O Inter ainda teve um gol anulado pro VAR por um toque de Félix Torres.

O jogo escancarou a falta de opções no elenco para uma temporada longa. Uma primeira impressão preocupante.