O velho chavão do futebol que Pezzolano deve adotar no Inter

A vitória consistente no Gre-Nal do último domingo (25) trouxe a tranquilidade necessária para o Inter encarar o Athletico-PR na estreia do Brasileirão. Fazer três pontos em casa na largada é obrigação para o Colorado.
O técnico Paulo Pezzolano deve apostar, em grande parte, na repetição da escalação do clássico pelo Gauchão. É a velha história do futebol que diz: “time que está ganhando, não se mexe”.
Alguma mudança pontual na formação talvez até possa ocorrer, principalmente se o desgaste físico pesar após a intensidade colocada durante todo o Gre-Nal. É a hora da confirmação do novo momento.
A única troca técnica que pode ser projetada é a entrada de Félix Torres — contratado para ser titular — no lugar de Victor Gabriel.
Diferentemente do Grêmio, o time de Odair Hellmann tende a jogar fechadinho no Beira-Rio, especulando o contra-ataque. O Inter precisará ter paciência e fazer a circulação de bola para enfrentar um adversário que dificilmente oferecerá espaços.