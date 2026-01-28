O velho chavão do futebol que Pezzolano deve adotar no Inter

Pezzolano durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A vitória consistente no Gre-Nal do último domingo (25) trouxe a tranquilidade necessária para o Inter encarar o Athletico-PR na estreia do Brasileirão. Fazer três pontos em casa na largada é obrigação para o Colorado.

O técnico Paulo Pezzolano deve apostar, em grande parte, na repetição da escalação do clássico pelo Gauchão. É a velha história do futebol que diz: “time que está ganhando, não se mexe”.

Alguma mudança pontual na formação talvez até possa ocorrer, principalmente se o desgaste físico pesar após a intensidade colocada durante todo o Gre-Nal. É a hora da confirmação do novo momento.

A única troca técnica que pode ser projetada é a entrada de Félix Torres — contratado para ser titular — no lugar de Victor Gabriel.