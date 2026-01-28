A principal mudança que o Grêmio precisa mostrar no Maracanã

Luís Castro vai precisar agir e mexer na escalação do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28), diante do Fluminense, no Maracanã, ainda sob o impacto da dura derrota no Gre-Nal. Luís Castro vai precisar agir e mexer na escalação.

Com poucas partidas na temporada, o momento ainda é de testes. Mas há uma necessidade clara: reforçar a marcação no meio-campo. Noriega ou Dodi surgem como opções para a primeira função do setor, sem que isso signifique retrancar a equipe.

Na estrutura, Arthur e Tiago podem ser mantidos, com a saída de Cristaldo. O argentino já teve todas as chances possíveis. Outra alternativa é utilizar Willian como articulador no lugar o guri da base. Amuzu pode reforçar o lado esquerdo.

Um volante e um meia seguem como carências a serem supridas pela direção. Recuperado, Gustavo Martins reassume a zaga pela direita.

Mas a principal mudança que o Grêmio precisa mostrar contra o Flu é na atitude em campo. Somar ao menos um ponto fora de casa é fundamental para acalmar o ambiente e iniciar a competição nacional com mais tranquilidade.