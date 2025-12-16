Por que Tite está mais longe do Inter

A definição do novo técnico do Inter passa pelo futuro do Cruzeiro. O time mineiro - após cair da Copa do Brasil e não continuar do português Leonardo Jardim - tem em Tite a primeira opção para comandar a equipe. Isso é um grande problema para o Colorado.
A Raposa pode ter um maior poder econômico e um projeto mais sedutor tendo a possibilidade de disputar a Libertadores. O acerto pode ocorrer nesta terça-feira (16). Certamente, o Inter trabalha em outras frentes. Mas a expectativa criada pela possibilidade de contratar Tite animou o torcedor.
Um nome que surge com força é o Eduardo Domínguez, atual campeão argentino pelo Estudiantes. Claro que será uma aposta em mais um treinador estrangeiro, que vai precisar se adaptar ao futebol brasileiro. Os casos recentes - de Miguel Ángel Ramirez, Cacique Medina e Gustavo Quinteros, no Grêmio - não fizeram bons trabalhos.
