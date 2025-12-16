Luciano Périco

Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Difícil
Opinião

Por que Tite está mais longe do Inter

Colorado busca treinador para comandar a equipe em 2026

Luciano Périco

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS