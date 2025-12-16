Os primeiros passos de Luís Castro no Grêmio

Luís Castro chega sábado a Porto Alegre. Vítor Silva / Botafogo,Divulgação

Luís Castro já tem data para desembarcar em Porto Alegre. Antes de assumir os trabalhos de forma efetiva no CT Luiz Carvalho, o português chega no sábado (20).

Ele conhecerá a estrutura do Grêmio, terá o primeiro contato pessoal com os dirigentes e retornará para Portugal. Seria interessante se fosse realizada uma entrevista coletiva de apresentação.

Depois, o novo treinador gremista iniciará sua trajetória no dia 2 de janeiro. Acredito que no início do Gauchão o Tricolor deverá colocar em campo uma equipe mesclada com jovens da base e atletas que estiverem em melhores condições físicas. É a hora para dar espaço para a gurizada.

Analisando a tabela, é provável que os titulares estreiem no Estadual na quarta rodada contra o Guarany de Bagé, antes do Gre-Nal. É fundamental dar um período de pré- temporada.