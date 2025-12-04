Os primeiros movimentos do Grêmio para 2026

Paulo Pelaipe deixou o Cruzeiro para assumir o departamento de futebol da Arena. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

Depois de definir a vida no Brasileirão, o Grêmio começa a mirar a temporada 2026. Depois de sair do Cruzeiro, Paulo Pelaipe é a certeza para ser executivo de futebol. O dirigente volta ao clube depois de 13 anos.

A grande prioridade é definir quem estará na casa-mata. O nome do português Luis Castro surge como especulação. Mas não acredito que o Tricolor irá investir em um treinador com um alto salário e que pediria a contratação de reforços de grife para a montagem do time.

Uma das tarefas da gestão Odorico Roman é gastar menos para sanar as finanças do clube. Por isso, não dá para descartar uma manutenção de Mano Menezes com a montagem de um elenco que custe menos, mesmo tendo que buscar de cinco a seis reforços.

Apesar de que o trabalho do treinador, no geral, esteve longe dos melhores da sua carreira. Para o campo, o ficha um é um articulador. Mas um novo goleiro também está nas pretensões gremistas.