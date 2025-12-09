Os desafios que o novo presidente do Grêmio terá pela frente

Odorico Roman foi empossado na segunda-feira (8). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Odorico Roman assume a presidência com uma grande responsabilidade de recolocar o Grêmio no caminho das vitórias. O último titulo de expressão foi a Libertadores da América de 2017.

Só que para atingir os objetivos traçados, é fundamental sanear os problemas financeiros do clube. É um remédio de dose amarga para o torcedor. Óbvio, que a galera quer grandes reforços para formar um time vencedor. Porém, é preciso ter responsabilidade nos gastos. Não é momento para loucura e investir no nível de Flamengo e Palmeiras.

O Grêmio termina 2025 com um elenco inchado e de alto curso. Alguns atletas que custam muito e entregam pouco terão que ter um outro destino. A tarefa será do novo executivo Paulo Pelaipe, que trás toda a sua experiência no futebol para garimpar no mercado.

Apostar na base, que já mostra bons valores e que podem render no futuro em vendas vultuosas, tem que ser uma prioridade. Já há uma proposta confirmada de 12 milhões de euros por Alysson. O Grêmio tem 80% dos direitos econômicos.

Mas a escolha do técnico terá que ser o primeiro passo. Acredito que a melhor ideia não seja a permanência de Mano Menezes.