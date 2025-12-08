O personagem que fecha a temporada em alta no Grêmio

Atleta foi peça fundamento para colocar o Tricolor pelo menos na Sul-Americana. Rafael Vieira / Grêmio FBPA/Divulgação

Carlos Vinícius é a melhor notícia do Grêmio na reta final de 2025. É possível afirmar que o centroavante acabou sendo uma peça fundamental para colocar o Tricolor pelo menos na Sul-Americana.

Baita acerto da gestão Alberto Guerra que está deixando o clube. Desde o Gre-Nal, ele marcou 12 vezes em 11 jogos. É a mesma quantidade de gols marcada no Brasileirão por Flaco López, do Palmeiras e Pedro, do Flamengo, por exemplo.



Ainda em termos de comparação, o artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge, fez 21 gols. O placar de 4 a 0 sobre o lanterna Sport aconteceu dentro de que se esperava. Era obrigação.

O futuro de Mano Menezes será definido durante a semana, após a posse da nova direção comandada por Odorico Roman. Na entrevista coletiva, o treinador deixou no ar que pode não continuar em 2026.

O nome do português Luís Castro chegou a ser especulado durante os últimos dias. O que pode contar a favor de Mano é o fato dele já conhecer o elenco para uma temporada que começa com força já em janeiro com Gauchão e Brasileirão. O noticiário gremista promete ser agitado nos próximos dias.