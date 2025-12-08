Luciano Périco

Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Legado
Opinião

O personagem que fecha a temporada em alta no Grêmio

Tricolor venceu o Sport por 4 a 0 e garantiu vaga na Sul-Americana

Luciano Périco

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS