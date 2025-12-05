O legado que fica do Grêmio de 2025

Tiago Volpi não tem titularidade garantida em 2025. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O que fica do atual time do Grêmio para começar a projetar a temporada 2026? Tiago Volpi termina a temporada sob desconfiança. A mesma desde a sua chegada. Buscar um goleiro deve estar na pauta dos novos dirigentes.

Arthur e Willian são os pilares da qualidade do elenco gremista. A grande preocupação é com relação ao contrato do volante, que vai até a metade do ano. Vale todo o esforço para mantê-lo.

Marlon fecha como dono da lateral-esquerda. Marcos Rocha pode sentir o peso da idade em uma longa temporada. Balbuena deve retornar e pode formar uma dupla com Kannemann ou Wagner Leonardo. De boa resposta, Noriega pode ser zagueiro ou volante.

Cuéllar deve entregar mais com uma pré-temporada. Com mais rodagem, Alysson tende a se firmar. A melhora de Amuzu na reta final é um ponto positivo. Carlos Vinícius termina em alta com faro de goleador. E Braithwaite volta a jogar.

Claro, que Paulo Pelaipe no comando do futebol vai mexer no elenco. Entre vindas e saídas, a fotografia vai mudar. Mas há uma boa base para ser aprimorada.