Inter vai para o tudo ou nada para escapar do rebaixamento

Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter vai ter uma última chance de escapar do inferno da série B. O primeiro passo é o próprio Colorado vencer o Bragantino no Beira-Rio, no domingo (7). Em condições normais, seria um resultado provável. Porém, os desempenhos recentes não indicam que derrotar o time paulista será possível. Falta vontade, qualidade e o emocional do Inter está destruído.

Só que vai cair se repetir a apatia mostrada contra Vasco e São Paulo. Além disso, os resultados paralelos precisam ajudar. Dois entre três tem que dar certo.

O Ceará terá que perder para o Palmeiras no Castelão lotado. O problema é que o Verdão não tem mais nada para fazer no campeonato. O Fortaleza não pode ganhar do Botafogo no Nilton Santos. Se empatar e o Inter vencer, a questão pode ser definida no saldo ou gols pró. E o Vitória não poderá vencer o São Paulo no Barradão.

Na real, não há nenhum resultado fora da curva. Tudo vai se decidir no detalhe. Mas se o Inter não mudar a sua postura e contar com a sorte, o rebaixamento vai se confirmar.