Inter vai a Vila Belmiro em busca da salvação

Abel esboçou time com três zagueiros e três volantes. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O jogo do Inter contra o São Paulo, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (3) será o mais importante da história recente do clube. Uma derrota pode ser devastadora para os próximos anos do Colorado com o risco gigante de cair para a Série B.

Um rebaixamento não significa apenas jogar uma competição inferior. O fato afeta demais as finanças com a queda brusca de receitas da televisão entre outras consequências.

Por outro lado, uma vitória traria a decisão para dentro do Beira-Rio. O bastidor que vazou dos treinos fechados indica que Abel Braga vai colocar em campo um esquema cauteloso, com três zagueiros, três volantes, Alan Patrick como articulador e apenas Vitinho na frente.

Por conhecer o treinador e o seu ímpeto ofensivista, creio que pode ter uma surpresa na formação inicial com um segundo atacante, com Ricardo Mathias ou Borré.

Além de se defender, será preciso atacar os paulistas, que vêm de uma goleada de 6 a 0 para o Fluminense. Quando se joga apenas pelo empate, o risco de derrota é maior.

