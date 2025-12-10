Grêmio pensa fora da caixa para escolher o novo treinador

Finais de ciclos no futebol são absolutamente normais. A nova direção que assumiu o Grêmio quer implementar as suas ideias de futebol. Nesse aspecto, tem total legitimidade para isso. Escolher o treinador que vai comandar a equipe é a principal delas. Mano Menezes se despediu do clube para seguir a carreira.



Não foi uma demissão. A relação histórica construída a partir da Batalha dos Aflitos vai seguir. Por justiça, é preciso dizer que o trabalho melhorou muito quando chegaram os reforços da última janela, tanto que o Tricolor terminou o Brasileirão na primeira página da tabela com vaga na Sul-Americana.