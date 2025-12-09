E agora, Inter?

O alívio por escapar da queda não pode ofuscar a necessidade de mudanças. Jeff Botega / Agencia RBS

Aprender com os grandes erros cometidos durante toda a temporada, precisa ser o principal legado de todo o sofrimento que o Inter passou na reta final do Brasileirão.

O rebaixamento seria devastador para o futuro do clube. O alívio de escapar do inferno – muito comemorado pelo torcedor colorado – deve agora virar uma profunda reflexão.

A segunda gestão Alessandro Barcellos vai seguir até o final de 2026. Mesmo com o título do Gauchão, o trabalho foi muito ruim até agora. É preciso ter autocrítica.

O primeiro passo é fazer uma reestruturação do departamento de futebol. A permanência de Abel Braga nos gabinetes com D’Alessandro pode ser um caminho. A escolha do novo treinador tem que ser certeira. Não há espaço para erros.

O elenco também tem que ser reformulado. Jogadores caros e de baixo custo benefício terão que sair. Não será uma tarefa fácil com os poucos recursos para investir. É hora da criatividade entrar em campo.