Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Dura derrota
Opinião

Depois de novo fiasco, Inter tem uma última chance de escapar do rebaixamento no juízo final

Colorado foi goleado pelo São Paulo por 3 a 0 na Vila Belmiro na estreia de Abel Braga

