Depois de novo fiasco, Inter tem uma última chance de escapar do rebaixamento no juízo final

O fato indiscutível da reta final do Brasileirão, é que grande adversário do Inter é o próprio Inter. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter começou muito nervoso na Vila Belmiro. Abel Braga escalou três zagueiros, três volantes e apenas Vitinho na frente. Com isso, encontrou grandes dificuldades de atacar. O São Paulo ficou com a bola e teve pelo menos três chances claras de abrir o marcador através de Sabino. Rochet saiu mal na bola aérea. Alan Patrick foi o único que tentou fazer alguma coisa. O pior ainda estava por vir antes do intervalo. Bobadila chutou e a bola desviou em Juninho.

Na volta para o segundo tempo, o vexame aumentou para o 3 a 0 com o gol de Luciano, que encobriu Rochet. A tentativa dos dirigentes de trazer Abel Braga para remobilizar um time perdedor, não surtiu efeito no primeiro ato. Agora, o Colorado não depende apenas do seu resultado para escapar do rebaixamento.

Primeiro, terá que vencer o Bragantino no Beira-Rio e torcer por tropeços de dois de três rivais que brigam do Z-4 - Ceará, Fortaleza e Vitória. Na matemática, é difícil. Porém, não é impossível escapar. Mas o fato indiscutível da reta final do Brasileirão, é que grande adversário do Inter é o próprio Inter.