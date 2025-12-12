Chegou a hora do português no Grêmio

Contratar Luís Castro não significa apenas trazer um treinador para comandar a equipe principal do Grêmio nas competições na temporada. O português tem o histórico na carreira de trabalhar com jovens. Ficou durante seis anos no Porto de Portugal executando a função de coordenador da base.



Castro desembarca em Porto Alegre com uma comissão de mais seis profissionais. Resta saber como será o planejamento para a temporada. O Gauchão inicia para o Tricolor na segunda semana de janeiro. A reapresentação dos atletas ocorre a partir do dia 2.