Chegou a hora do português no Grêmio

Contratar Luís Castro não significa apenas trazer um treinador para comandar a equipe principal do Grêmio nas competições na temporada. O português tem o histórico na carreira de trabalhar com jovens. Ficou durante seis anos no Porto de Portugal executando a função de coordenador da base.
Castro desembarca em Porto Alegre com uma comissão de mais seis profissionais. Resta saber como será o planejamento para a temporada. O Gauchão inicia para o Tricolor na segunda semana de janeiro. A reapresentação dos atletas ocorre a partir do dia 2.
A tendência é começar com um time mesclado de elenco profissional e gurizada. Definido o treinador, é hora de buscar os reforços. A ideia é buscar um goleiro - Weverton do Palmeiras seria uma ótima opção - um zagueiro que tenha facilidade de sair jogando e um articulador para organizar o meio-campo.
