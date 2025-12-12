As reformulações necessárias no elenco do Inter

Clube pode exercer a opção de compra por Carbonero. Duda Fortes / Agencia RBS

Com o término da temporada e o desempenho ruim no Brasileirão — que quase redundou no rebaixamento — o elenco do Inter precisa passar por uma reformulação grande.

Claro que a escolha do técnico é a primeira tarefa dos novos dirigentes do futebol colorado. Alan Patrick e Aguirre tiveram contratos ampliados. Bernabei interessa ao River Plate. Se o Inter quiser formar um time competitivo, não deve liberar o jogador.

Mercado tem vínculo até o final do ano. O zagueiro completa 39 anos em março. Fica a dúvida sobre o desejo do atleta. Mas se ele estiver disposto a continuar a carreira com boas condições físicas, pela liderança que representa, pode ser uma peça importante no Inter de 2026.

Já o Racing espera pelo movimento do Inter para ficar com Carbonero. O custo é US$ 4 milhões. Penso que a permanência do colombiano é importante. Só precisa administrar as questões extra campo.