As mudanças que sacodem o ambiente do Inter

Todos os fatos evidenciam que Alessandro Barcellos está isolado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

D’Alessandro deixou o cargo de diretor técnico no Inter. As informações de Vaguinha e Rafael Diverio dão conta de que a decisão é irrevogável. Como Abel Braga veio por intermédio do ídolo colorado, fica a dúvida da sua permanência. Ele voltou para o Rio de Janeiro depois de salvar o clube do rebaixamento.

Além da saída de D’Ale, o executivo André Mazzuco foi demitido. O vice de futebol José Olavo Bisol também deixou a pasta. Tudo aponta que o Colorado terá uma reestruturação completa. Depois do péssimo desempenho na temporada, todas as peças estão sendo alteradas. Apenas o presidente Alessandro Barcellos permanece, pois tem um mandato até o final de 2026.

Todos os fatos evidenciam um comandante isolado. Resta saber quais são os próximos passos para projetar a temporada que virá. Os desafios serão grandes e há muito trabalho pela frente. A começar pela escolha do novo treinador.