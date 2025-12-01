A espera de Mano para definir o Grêmio que pega o Fluminense

Treinador aguarda decisão do STJD sobre Kannemann e Marlon. Duda Fortes / Agencia RBS

Não creio que o STJD vai liberar Marlon e Kannemann para encarar o Fluminense na Arena através de um efeito suspensivo. Ambos foram punidos por declarações contra a arbitragem, depois da partida com o Bragantino. A decisão definitiva virá através do diretor-geral de competições da CBF, Júlio Avellar.

Enquanto isso, Mano Menezes está preparando a equipe sem os dois defensores do lado esquerdo. Lucas Esteves deve assumir a lateral. A dupla de zaga deve ter Gustavo Martins e Wagner Leonardo. Nos lugares de Amuzu e Carlos Vinícius – suspensos – a tendência é a colocação Alysson, Edenilson e Willian, tendo André Henrique na frente.