A despedida frustrante do Grêmio

Grêmio se despediu da Arena com derrota. Duda Fortes / Agencia RBS

Grêmio e Fluminense fizeram um jogo aberto na Arena nesta terça-feira (2). Mano Menezes escalou a equipe com Alysson, Willian e Pavon, mais André Henrique na frente. Carlos Vinícius e Amuzu fizeram muita falta.

As duas equipes entraram em campo com escalações propositivas. Os cariocas largaram na frente com um gol de Soteldo — revisado pelo VAR — com falha de Tiago Volpi, que errou o tempo da bola no cruzamento vindo da direita. Mais um erro do goleiro gremista, que acabou vaiado pela torcida.

O Tricolor chegou a marcar, gol de André Henrique anulado pelo árbitro de vídeo. Logo no início da etapa final, o Flu ampliou em uma jogada que envolveu toda a defesa gremista. No complemento do lance, Soteldo meteu na rede.

Mas a reação do Grêmio foi imediata. Como centroavante, André Henrique fez um belo gol de cabeça para descontar o placar. Depois, o Tricolor passou a correr atrás do empate. Jardiel, guri da base, deu um chutaço no travessão de Fábio.

Apesar de toda a entrega do Grêmio para igualar o placar, o 2 a 1 acabou fazendo justiça a quem errou menos no jogo. O mais importante será levar lições de uma temporada muito ruim.