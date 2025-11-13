Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Por que sou contra a renovação de contrato do Grêmio com Edenilson

Com todo o respeito ao profissional, mas acredito que a nova diretoria do Grêmio não deveria manter o volante no clube

