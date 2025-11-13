Por que sou contra a renovação de contrato do Grêmio com Edenilson

Edenilson completará 36 anos em 18 de dezembro de 2025. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio terá que enfrentar o Vasco com cara de final de competição. Uma vitória na Arena na próxima quarta-feira (19) deixa o Tricolor com 43 pontos, praticamente garantindo permanência na série A para 2026. Para montar o time, Mano Menezes terá a ausência certa de Edenilson pro terceiro cartão amarelo. Assunto nas entre os gremistas nos últimos dias, o camisa 8 tem contrato até o final do ano.



O debate polêmico que se estabelece é sobre a permanência ou não do jogador para a próxima temporada. Na interatividade das rádios e sites, a torcida em sua maioria, não vê com bons olhos a renovação de contrato do atleta — prestes a completar 36 anos e com um salário de padrão médio para alto — por mais um ano.

Penso, que a atual direção que vai assumir sob comando do presidente eleito Odorico Roman, não deve manter o volante no elenco pelo desempenho apresentado até agora.

Antônio Dutra Jr, que será o vice de futebol já indicou essa possibilidade. Por mais que alguns números sejam positivos — como por exemplo o fato de ser o vice-artilheiro entre os atletas que não são atacantes e ter a marca de líder em assistências —, a questão que deve ser levada em conta é a campanha ruim do Grêmio como um todo.