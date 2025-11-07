Os perigos do negacionismo podem afetar o Inter

O primeiro passo para resolver um problema, é admitir que ele existe. Tapar o sol com a peneira pode ser fatal. Mas as falas vindas do vestiário do Inter depois da derrota para o Vitória na última quarta-feira (5) indicaram uma negação da grande crise vivida no Brasileirão. Conforme manifestação de Ramón Díaz, não se fala internamente em risco de rebaixamento.
Grande engano! O discurso de que ainda faltam muitas partidas até o término do campeonato é muito perigoso. A cada rodada o Inter joga menos futebol. É visível o abatimento do elenco dentro de campo. O ataque não marca há quatro partidas. Sintoma grave de que as coisas não estão bem.
Após a saída de Roger Machado, o Inter disputou nove partidas e conseguiu apenas duas vitórias. Não há uma evolução. A virada de chave tem que começar na partida contra o Bahia, no Beira-Rio. Um novo tropeço, casado com resultados positivos dos adversários, pode tornar a situação crítica.
