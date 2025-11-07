Os perigos do negacionismo podem afetar o Inter

O primeiro passo para resolver um problema, é admitir que ele existe. Tapar o sol com a peneira pode ser fatal. Mas as falas vindas do vestiário do Inter depois da derrota para o Vitória na última quarta-feira (5) indicaram uma negação da grande crise vivida no Brasileirão. Conforme manifestação de Ramón Díaz, não se fala internamente em risco de rebaixamento.



Grande engano! O discurso de que ainda faltam muitas partidas até o término do campeonato é muito perigoso. A cada rodada o Inter joga menos futebol. É visível o abatimento do elenco dentro de campo. O ataque não marca há quatro partidas. Sintoma grave de que as coisas não estão bem.