Os grandes desafios do novo presidente do Grêmio

Odorico Roman venceu Paulo Caleffi com quase 70% dos votos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Com quase 70% dos votos, Odorico Roman foi a escolha do associado do Grêmio para comandar o clube nos próximos três anos. Vitória avassaladora sobre o candidato Paulo Caleffi, que prometia a contratação de um grande jogador.

Agora o principal desafio do novo presidente é sanar o Tricolor financeiramente e conseguir montar uma equipe competitiva. Diminuir a distância para Flamengo e Palmeiras, os grandes expoentes do futebol brasileiro.

Leia Mais Os bastidores da eleição de Odorico Roman à presidência do Grêmio

Talvez, o remédio inicial seja amargo para o torcedor com a montagem de um time sem grandes nomes. O elenco gremista é inchado, caro e com carências. É preciso fazer uma cirurgia profunda. Muita coisa tem que mudar.

Também será preciso encontrar novas formas de gerar recursos para o futebol. Durante a campanha, Odorico Roman enfatizou que o controle da Arena é fundamental para criar novas receitas. O trabalho de Mano Menezes na reta final do Brasileirão está sendo monitorado.