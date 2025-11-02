Os erros que determinam o limite do Grêmio no Brasileirão

Apesar do jogo equilibrado, Grêmio saiu derrotado em São Paulo. Lucas Uebel / Gremio.net

Erros individuais determinaram a derrota do Grêmio em Itaquera na tarde de domingo (2). Venceu quem teve mais qualidade e foco. Na real, o jogo até foi marcado por um certo equilíbrio. O Tricolor não se acovardou. De novo, errou na hora decisiva.

Tirando Arthur, o desempenho de alguns jogadores bate no teto. Falta aquele algo a mais.

Depois de um milagre na conclusão de Yuri Alberto, Volpi falhou. A instabilidade é a rotina do goleiro em 2025. Grandes defesas e erros que definem. O Corinthians saiu na frente com Gustavo Henrique, após saída equivocada do camisa 1.

No ataque, Amuzu conseguiu boas jogadas na frente. Hugo Souza salvou quando foi preciso. O Timão teve espaços na frente da área gremista. Depay carimbou a trave de Volpi. Garro sempre foi perigoso.

No segundo tempo, Dodi cometeu um pênalti bobo, que definiu o 2 a 0. Quase no fim, André Henrique carimbou a trave. Ficou nítido o limite do Grêmio no Brasileirão. Com 39 pontos, é obrigatória a recuperação contra o Cruzeiro na Arena para não voltar a pressão.