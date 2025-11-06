O resultado lógico do Grêmio

O Cruzeiro largou na frente e manteve a vantagem na Arena até o final com Cássio salvando a equipe nas chances criadas pelo Grêmio. A vitória veio com o gol marcado por Fabrício Bruno em pane no sistema defensivo gremista. A Raposa teve outras chances de ampliar. Terceiro colocado na tabela do Brasileirão, ainda tentando duelar com Palmeiras e Flamengo na busca pelo título, os mineiros apenas confirmaram a projeção de que o Tricolor teria grandes dificuldades.



Mano Menezes manteve quase a mesma escalação que perdeu para o Corinthians, exceto Kannemann no lugar de Wagner Leonardo. O articulador Matheus Pereira e finalizador Kaio Jorge são dois expoentes importantes na campanha cruzeirense no campeonato. Deu a lógica.