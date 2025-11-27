O problema extra do Inter na conturbada reta final do Brasileirão

Não bastasse toda a pressão por resultados na reta final do Brasileirão, quando ainda precisa somar pontos para escapar do rebaixamento, o Inter vive um drama para definir o titular da sua meta. O técnico Ramón Díaz perdeu três goleiros, que estão só retornam na temporada 2026.
Ivan e Anthoni têm lesões musculares. Já o guri da base, Kauan Jesus, está com um problema de entorse no tornozelo esquerdo. Rochet, que retornou de forma emergencial contra o Santos, terá que ser titular nas partidas finais contra Vasco, São Paulo e Bragantino.
A experiência do uruguaio pode ser fundamental para ajudar o Inter a segurar os cariocas em São Januário e os paulistas na Vila Belmiro. O jovem Diego Esser, que ainda não vestiu a camisa colorada da equipe principal, é o reserva imediato. A ideia é resolver tudo antes da última rodada no Beira-Rio.
