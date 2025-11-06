O pavoroso momento do Inter no Brasileirão

Gustavo Prado entrou no segundo tempo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O primeiro tempo entre Vitória e Inter no Barradão foi terrível! Uma sequencia de erros de parte a parte. Uma legenda perfeita das campanhas ruins que as duas equipes estão fazendo no Brasileirão. O Colorado iniciou com três zagueiros — Clayton Sampaio, Vitão e Juninho — mais Tabata e Ricardo Mathias do meio para frente.

No intervalo, devido ao desempenho ruim, ambos saíram. Ramón Díaz colocou Gustavo Prado e Carbonero. Na primeira impressão, a equipe colorada até melhorou um pouco. Mas foi o Vitória que insistiu e conseguiu abrir o marcador através de Lucas Halter na bola aérea vencendo a defesa colorada.

Depois, o Colorado não teve poder de reação suficiente para buscar o empate. Os baianos tiveram chances de ampliar. No geral, atuação péssima do time de Ramón Díaz contra um dos piores times do campeonato. Quarta derrota seguida fora de casa. Quatro partidas sem fazer gols. O técnico argentino tem uma campanha de 33%.

A derrota deixou o Inter apenas três pontos à frente do Z-4. Precisa secar o Santos na noite desta quinta-feira (6) contra o Palmeiras no Allianz Parque. Filme de terror na reta final.