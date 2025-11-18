O mistério que Mano Menezes pode fazer no Grêmio

Mano Menezes durante treino do Grêmio. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Com os treinamentos fechados no CT Luiz Carvalho, Mano Menezes pode fazer mistério em pelo menos uma posição para a partida importante contra o Vasco na noite desta quarta-feira (19).

Somar os três pontos dentro de casa significa alívio imediato para o Tricolor enfrentar os últimos quatro jogos do Brasileirão contra Botafogo, Palmeiras. Fluminense e Sport. Só que um resultado negativo deixa uma nuvem carregada sob a Arena.

Cartilha Fernando Diniz

A dúvida está no meio-campo. Para fazer a parceria com Arthur, Cuéllar significa qualificar a saída de bola. Já Dodi é força de marcação e fôlego para aguentar 90 minutos. Como os cariocas deve seguir a cartilha Fernando Diniz, o Vasco vai atacar.

Portanto, o Grêmio precisa ter cuidados defensivos. Nisso, o colombiano perde pontos importantes. Aposto, que Mano vai de Dodi. Sem Edenilson — que apesar de todas as polêmicas vem sendo titular para Mano —, a vaga deve ficar com Cristaldo, já que Monsalve virou dúvida após não treinar na segunda-feira (17).