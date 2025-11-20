O jogo que o Inter não pode perder

Inter treinou em Fortaleza na quarta-feira. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Vitória conseguiu segurar o poderoso Palmeiras na casa do adversário. Ponto suado, mas que ainda mantém os baianos na zona do rebaixamento. Com certeza, deve ter sido festejado. Já o Santos marcou em vantagem na Vila Belmiro com Neymar e o mesmo camisa 10 cometeu o pênalti para o Mirassol, convertido por Reinaldo. Empate ruim para o Peixe. Mesmo assim, ficou fora do Z-4 e vem a Porto Alegre na segunda-feira (24).



Agora o Inter terá que fazer a sua parte. Não pode ser derrotado no Castelão pelo Ceará. Se isso acontecer, estará empatado em pontos com o Santos e um a frente do Vitória, que pega o Sport na próxima rodada.

A boa notícia para o Colorado é que Carbonero não chegou a entrar em campo pela seleção da Colômbia em partida com a Austrália nos Estados Unidos. O principal atacante colorado nos últimos momentos deve iniciar como titular contra os cearenses. Claro, que haverá todo o cansaço da viagem. Porém, é hora de entregar um algo a mais. O momento é de reunir todas as forças para buscar um resultado positivo.

Já Borré entrou na etapa final do amistoso por 20 minutos e deve começar no banco. Ricardo Mathias pode aparecer. Alan Rodríguez deve começar ao lado de Luiz Otávio. A dúvida principal da escalação pode passar pelos Brunos – Tabata e Henrique – que disputam a possível vaga de Carbonero. Alan Patrick e Vitinho estão confirmados. Já o terceiro Bruno, o Gomes, fica na lateral-direita. Escolha correta de Ramón Díaz. Um jogo em que o Inter não pode errar. É preciso somar.