O jogo que o Inter não pode perder

Mercado (25) está fora da partida contra o Vitória. Renan Mattos / Agencia RBS

A ausência de Mercado é um baita problema para o Inter no jogo contra o Vitória na partida desta quarta-feira (5). O zagueiro é um dois líderes do elenco dentro e fora de campo. Vai fazer muita falta.

Tudo indica que Ramón Díaz deve manter o esquema com três zagueiros. Fica a dúvida, se entra Clayton Sampaio ou a opção do treinador será por dois defensores de pé esquerdo, Juninho e Victor Gabriel.

A primeira certeza é que precisa proteger os flancos. Só que Carbonero não pode, de novo, começar no banco de reservas. Os fatos apontam que ele formará a dupla de ataque com Vitinho. Ainda mais, que Borré também está fora pelo terceiro cartão amarelo. Não acredito que Ricardo Mathias seja a escolha para começar em Salvador.

Vejo Bruno Gomes como a escolha mais viável para a ala direita. No restante, não há muito o que mudar. A única certeza é que o Inter vai enfrentar uma forte pressão no Barradão. uma verdadeira batalha por três pontos. O Vitória joga a vida para se manter na série A do Brasileirão.