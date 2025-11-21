O guri da base virou protagonista e salvou o Inter do pior

O Ceará começou pilhado no Castelão na noite desta quinta-feira (20). Logo no início da partida, com cinco minutos, Vina foi expulso com justiça por falta violenta sobre Luiz Otávio. Parecia que as coisas seriam mais tranquilas para o Colorado. Grande engano.
Com um homem a mais, o Inter teve grandes dificuldades de se impor. Bruno Tabata, que iniciou como titular porque Carbonero alegou cansaço para Ramón Díaz, teve grandes dificuldades de construção. A primeira chance do Inter foi com chute de Bernabei aos 35 minutos.
No intervalo, o goleiro Ivan saiu lesionado e o colombiano camisa 7 também veio para o jogo. Depois, Ramón sacou Luiz Otávio, amarelado, e colocou Aguirre. Bruno Gomes foi para o meio.
A vantagem colorada veio com Vitinho, que meteu na rede. Mas o Inter segurou a vantagem por pouco tempo. Em escanteio vindo da esquerda, Ricardo Mathias — que entrou no lugar de Alan Rodríguez — fez contra. Mas quis o destino, que o guri de 19 anos fizesse o gol da vitória. O gigante virou o grande protagonista da vitória.
Alívio, depois de um grande sofrimento nos mais de 90 minutos. Três pontos somados na conta no mapa da salvação. A diferença em relação ao Z-4 subiu para quatro pontos. Agora é voltar a Porto Alegre e encarar o Santos na próxima segunda-feira (24). Vai ser mais uma decisão!
