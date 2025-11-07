O Grêmio não pode rifar o jogo com o Fortaleza

O Tricolor não pode rifar o jogo no Castelão colocando em campo uma escalação fragilizada. Lucas Uebel / GREMIO FBPA

Mano Menezes indicou na entrevista coletiva após a derrota do Grêmio para o Cruzeiro, que alguns atletas mais desgastados podem ficar fora do jogo contra o Fortaleza no Castelão. A lista poderia ter nomes como Amuzu, Carlos Vinícius e Alisson. Vamos combinar que não é hora de preservar jogadores. Ainda mais que na sequência haverá uma parada para a última data Fifa do ano e tempo suficiente para a recuperação física dos atletas.

O Tricolor não pode rifar o jogo no Castelão colocando em campo uma escalação fragilizada. Cuéllar - que ainda está devendo futebol desde a chegada a Arena - pode aparecer como novidade no meio-campo.

Depois de duas derrotas seguidas, o momento ainda não é de tranquilidade absoluta e obriga a colocação de força máxima para somar três pontos. Estando com 39 pontos, um resultado negativo contra o Fortaleza pode causar uma pressão desnecessária para o Grêmio na reta final do campeonato.