Jogo para o Inter encontrar a paz no Brasileirão

Ramón Díaz terá ausências para escalar o Colorado Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Chegou a hora da verdade para o Inter no Brasileirão. No caminho da salvação, uma vitória sobre o Santos na noite desta segunda-feira (24) traz a paz para administrar tudo nas últimas rodadas do campeonato contra Vasco, São Paulo e Bragantino. Jogo do ano que vale seis pontos na batalha do Z-4. A torcida no Beira-Rio lotado será uma aliada muito importante na tarefa de derrotar o Peixe.

O técnico Ramón Díaz terá ausências para escalar o Colorado. Com lesão muscular, Ivan fica fora no resto da temporada. Tudo estará nas mãos de Anthoni. As falhas que custaram a titularidade precisam ficar no passado. Carbonero, Luiz Otávio e Bruno Tabata estão suspensos. Fica a dúvida do sistema de jogo que será colocado em campo. Na frente, depois de definir a parada no Castelão, Ricardo Mathias deve ser mantido como titular. Não há razão para insistir em Borré.

O Santos terá o maior desfalque possível: Neymar. O camisa 10 sequer veio a Porto Alegre. É uma baita notícia para os colorados. O 3 a 1 do Vitória sobre o Sport manteve os baianos na briga. Botou pressão nas equipes que se enfrentam em Porto Alegre. O time de Jair Ventura dormiu fora da zona do rebaixamento com 39 pontos, dois a mais do que o Santos e um a menos que o Inter. Para o Colorado, é vencer ou vencer.