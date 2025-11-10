Inter tropeçou feio dentro e fora de campo

Quando esteve melhor em campo, criando chances de gol, o Inter deixou de matar o jogo. Jefferson Botega / Agência RBS

Sem o esquema de três zagueiros, o Inter começou ofensivo contra o Bahia no jogo de sábado (8). Fica a dúvida, se foi por convicção de Ramón Díaz ou uma decisão dos jogadores após conversa com o treinador.

Carbonero voltou a ser titular, revogando a inexplicável decisão do técnico de colocar o colombiano na reserva. Depois de ter um golaço do jogador anulado pelo VAR por falta discutida na origem, abriu 1 a 0, gol de Vitinho e teve chances de ampliar. Falhou!



Quando esteve melhor em campo, criando chances de gol, o Colorado deixou de matar o jogo. No segundo tempo, ainda conseguiu fazer o 2 a 0 com o camisa 28. Mas recuou demais.

Com a entrada de atletas de maior qualidade, o time de Rogério Ceni buscou o empate. E poderia ter sido pior para o Inter. Antes do 2 a 2, a bola bateu nas duas traves do Ivan no mesmo lance de William José.

Mais um tropeço para continuar o calvário no Brasileirão. Mas o pior de tudo o que aconteceu no Beira-Rio foi a fala de Ramón Díaz, afirmando que futebol é para homens, e não para meninas. Quando treinava o Vasco, o argentino também fez uma declaração machista. Portanto, é reincidente nesse tipo de manifestação lamentável. Por isso, o pedido de desculpas parece vazio.