Inter precisa reencontrar o rumo na reta final do Brasileirão

Time de Ramón Diáz ainda não venceu fora de casa. Leandro Monks / Inter/Divulgação

O Inter ainda não venceu fora de casa no Brasileirão sob o comando de Ramón Díaz depois de 10 partidas. Isso é uma grande preocupação, porque o jogo contra o Ceará será decisivo e muito complicado.

O Colorado terá que fazer tudo diferente do que fez até agora para atingir o objetivo de trazer na bagagem os três pontos.

Vale toda a logística montada para ter Carbonero e Borré. Do outro lado, o adversário precisa somar os três pontos para chegar ao número mágico de 45.

Um empate no Castelão para a equipe colorada não será um bom resultado, dependendo do que acontecer com o Santos na partida com o Palmeiras. Jogando na Vila Belmiro, o Santos vai fazer uma verdadeira final. Entre lesionados e jogadores que estão nas seleções nos jogos da data Fifa, Abel Ferreira pode ter até 12 desfalques.

Resta ao Inter apenas secar e depois fazer a sua parte na próxima semana.