Inter precisa parar de errar para escapar do pior

Empate com o Santos atrasou o alívio colorado Renan Mattos / Agencia RBS

Olhando para a situação do Inter na classificação do Brasileirão, faltando nove pontos para serem disputados, a vantagem em relação ao Santos — primeiro time no Z-4 — é de três pontos. 41 a 38. O Colorado ainda tem as rédeas da situação. Depende apenas dos seus resultados. Isso é uma baita vantagem.

Mas também é uma preocupação, porque o time de Ramón Díaz não tem feito a sua parte. É inconfiável. Quem garante que vencerá o Vasco em São Januário e terá um bom resultado contra o São Paulo fora de casa? O Santos pega o lanterna Sport na Vila

Belmiro. Se o Inter perder no Rio de Janeiro e o Peixe vencer, empatam em pontos.

Ainda na luta tem o Vitória com 39 pontos, que recebe o Mirassol no Barradão. Se vencer, passaria os dois. Em resumo: o Inter não pode pensar em perder para a equipe de Fernando Diniz. É hora de decidir a parada de uma vez por todas!