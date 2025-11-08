Inter precisa dar uma resposta enérgica contra o Bahia

Inter está há quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

O jogo contra o Bahia é decisivo para definir como será a vida do Inter nos últimos cinco jogos do Brasileirão. Vencer no Beira-Rio é obrigação. Mas uma derrota para os baianos coloca de vez o Colorado no olho do furacão.

O ambiente criado pelo torcedor pode fazer toda a diferença. Só a galera pode fazer o time colorado acordar em campo.

Além disso, o Inter tem que monitorar os adversários. O Vitória recebe o Botafogo e o Santos vai ao Maracanã encarar o Flamengo. Na real, os rivais de briga no Z-4 tem jogos bem difíceis.

A projeção é que Ramón Díaz vai apostar na experiência com a volta de Mercado e Borré. Alan Patrick tem que reaparecer. Por mais que tenha alguma bronca interna, Carbonero não pode ficar no banco de reservas. O time não pode ser punido.