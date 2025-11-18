Inter pode apostar na cautela contra o Ceará

Ramón Díaz precisa pontuar contra o Ceará. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Perder a partida no Castelão na quinta-feira (20) para o Ceará será um resultado terrível para o Inter no Brasileirão. Pode significar até mesmo a entrada na zona de rebaixamento.

Dependendo dos resultados paralelos e a pressão que vai ter pela frente com um estádio com grande público, um empate até pode ser um bom resultado. Por isso, Ramón Díaz pode optar pela cautela na postura da equipe. Não trazer uma derrota na bagagem pode ser um baita negócio.

Se o argentino escolher um meio-campo mais robusto na marcação, poderá escalar Luis Otavio, Alan Rodríguez e Bruno Henrique. Vale lembrar que Thiago Maia está suspenso.

Alan Patrick teria a função de criador. Mas não dá para descartar os três zagueiros com a entrada de Juninho. A grande interrogação é quanto ao ataque.

A escalação de Carbonero e Borré vai depender da situação física de ambos, que podem estar em campo com a seleção da Colômbia nesta terça-feira (18). Depois, será preciso analisar o desgaste da viagem dos Estados Unidos para Fortaleza. A opção de Ramón poderá ser por apenas um dos homens da frente.