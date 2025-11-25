Inter deixou dois pontos que podem fazer falta na reta final

Os gols perdidos na primeira parte do jogo fizeram muita falta. Renan Mattos / Agencia RBS

Com o apoio incondicional do torcedor no Beira-Rio, o Inter começou pressionando o Santos. Antes da metade do primeiro tempo abriu o marcador com Alan Patrick com bela jogada construída. Poderia ter ampliado o marcador ainda na etapa inicial. Vitinho carimbou o travessão e no rebote Brazão salvou chute do camisa 10 colorado.

Na emergência, com as lesões de Ivan e Anthoni, o goleiro Rochet apareceu como a grande surpresa na escalação. O uruguaio não foi testado no primeiro tempo pelo Peixe com grandes dificuldades de atacar. Neymar fez muita falta.

No intervalo, Juan Pablo Vojvoda fez três trocas que mudaram o cenário da partida. O Santos entrou no jogo e buscou o empate com assistência de Guilherme e conclusão de Barreal, ambos que vieram do banco de reservas. Rochet não teve culpa no gol. O Inter mudou de postura, demonstrou cansaço e pagou um alto preço. Os gols perdidos na primeira parte do jogo fizeram muita falta.

Com o tropeço, o Colorado ficou com 41 pontos. O Vitória três à frente do Santos, o primeiro do Z-4. E agora o time de Ramón Díaz tem dois jogos fora de casa contra Vasco e São Paulo. Duas pedreiras. Os cariocas precisam somar pontos para ficar fora que qualquer risco. O perigo da queda ainda continua. O drama colorado vai até o final.