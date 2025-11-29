Inter afundou em uma areia movediça rumo à série B

Inter levou uma goleada histórica no São Januário. Vasco da Gama / Reprodução

Em apenas oito minutos, o Inter já estava tomando 2 a 0 do Vasco no Rio de Janeiro. Prenúncio de uma noite de pesadelo para o torcedor colorado. O primeiro gol sofrido pelo time de Ramón Díaz ocorreu após falha grave de Braian Aguirre.

Na sequência, Rayan ampliou o marcador. Os cariocas ainda tiveram chances de ampliar o marcador. O Colorado tomou um verdadeiro chocolate. Mas nos acréscimos da etapa inicial, Ricardo Mathias, que entrou no lugar de Aguirre, descontou.

Depois, a chuva encharcou o gramado de São Januário e a partida ficou interrompida por mais de 1h30min. Logo na retomada do jogo, Rayan ampliou para o Vasco para 3 a 1, lance que foi revisado pelo VAR.

O Inter na volta para o campo. Continuou apático e sem soluções vindas do banco de reservas. Tomou o quarto gol feito por Barros em dois tempos na mesma jogada e um quinto feito Nuno Moreira.

O 5 a 1 escancarou que não há mais nada para salvar o trabalho de Ramón Díaz. Uma vitória nos últimos oito jogos. O Santos goleou o Sport e ultrapassou o Inter no saldo de gols. Resta agora secar o Vitória neste sábado (29) contra o Mirassol no Barradão para não ingressar no Z-4 nesta rodada. O Colorado está afundado em uma área movediça em direção a série B.