Grêmio vai de tanque cheio pegar um Palmeiras que está pensando na Libertadores

O Grêmio poderá contar com a volta de titulares importantes para começar a partida com o Palmeiras na Arena na noite desta terça-feira (25). Jogo duro, mesmo com a possibilidade do Verdão preservar jogadores para a decisão da Libertadores da América contra o Flamengo em Lima no próximo sábado (29). O técnico Abel Ferreira indicou a prioridade para a competição continental.



No Tricolor, Arthur é a principal novidade. Amuzu e Carlos Vinícius também serão escalados. Sem Noriega, lesionado, e Gustavo Martins suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a opção pode ser por dois zagueiros canhotos: Wagner Leonardo e Kannemann.